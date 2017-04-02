Киево-Печерская лавра на советских фотооткрытках

Одна винтовка на двоих и с шашками на танки: самые безумные мифы о Красной Армии 1941 года Сайт телеканала «Звезда» публикует цикл статей о Великой Отечественной войне 1941–1945 годов писателя Леонида Масловского,…

Психиатр для академика Пивоварова Прошло два года, как против прохвоста, либераста и фальсификатора истории Юрия Пивоварова возбудили уголовное дело о служебной халатности.…

Сталинская Россия глазами Мартина Манхофа Заключительная часть уникальной фотоподборки американского дипломата Мартина Манхофа, который в 1952-1954 году находился в СССР, как по…

О патриотизме в американском и российском кино Роль кино в деле создания пат­риотических или антипатри­отических настроений людей достаточно велика. По этой причи­не интересно…

Беспроцентная ссуда, как очередное "преступление Совка" Не успела Советская власть придти власти, как начала сплошную череду своих "преступлений": например, отдала землю в вечное пользование…

100 лет назад. Апрельские тезисы 4 (17) апреля 1917 года прибывший накануне в Россию лидер партии большевиков Владимир Ильич Ленин выступил со знаменитыми "Апрельскими…

Катя, Катенька, Катюша - легенда из морской пехоты Екатерина Демина – женщина-морпех Екатерина Демина (до 1950 г. - Михайлова) – это единственная женщина, служившая в разведке…

Google доказал: большинство украинцев говорят по-русски Специальное исследование интернет-гиганта опровергло все выдумки украинской пропаганды о «титульной нации» На представленной…