Подборка фотографий из журналов "Работница" и "Крестьянка" 1956-1962 годов

Tags: ФОТОАЛЬБОМЫ, советские люди, фото-пресса
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Советские школьные учебники - скачать бесплатно. Часть 1.
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1961 год в цвете. СССР (Много фото)
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«Ну-ка, покажите, как председатель колхоза танцует», — заводит толпу ведущий у палатки «Белтелекома». Молодые и не…
Как бы не складывалась политическая обстановка на Донбассе, обычные бойцы продолжают защищать Новороссию. Наш центр CIGR, совместно с МОО Вече продолжает оказывать помощь раненым в результате боевых действий на Донбассе. Сейчас Ваша помощь требуется Сергею Терехову, позывной "Малой",…
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